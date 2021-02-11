Bombardier свернет начатое в 1963 году производство бизнес-джетов Learjet

ОТТАВА, 11 февраля. /ТАСС/. Канадская авиастроительная фирма Bombardier сократит 1,6 тыс. рабочих мест и откажется от производства своего бизнес-джета Learjet. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

"Сокращать численность персонала всегда очень тяжело, и мы сожалеем, когда талантливые и целеустремленные сотрудники покидают компанию, - заявил исполнительный директор Bombardier Эрик Мартель. - Но эти сокращения абсолютно необходимы для восстановления нашей компании во время, когда мы продолжаем преодолевать последствия пандемии [нового коронавируса]". В заявлении отмечается, что после завершения объявленных мероприятий по реструктуризации и продажи бизнеса по производству систем электрического монтажа в Керетаро (Мексика) численность персонала корпорации до конца года сократится до 13 тыс. человек.

Кроме того, фирма в четвертом квартале 2021 года перестанет выпускать свой бизнес-джет Learjet, производство которого началось еще в 1963 году. За это время было построено более 3 тыс. таких самолетов.

Эти решения Bombardier приняла после публикации последнего финансового отчета, в котором говорится, что за четвертый квартал 2020 года убытки компании составили $337 млн.

В январе 2021 года Bombardier, которая ранее являлась одним из крупнейших в мире производителей пассажирских поездов и одним из лидеров в сборке гражданских самолетов, завершила продажу своего машинотранспортного производства французской компании Alstom. Канадская фирма теперь сосредоточится только на производстве гражданских самолетов.