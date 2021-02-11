Из аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде начнут совершать рейсы в Киргизию

ТАСС, 11 февраля. Рейсы из Нижнего Новгорода в Киргизию начнутся с 20 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте международного аэропорта Стригино.

"Из аэропорта Стригино (управляется УК "Аэропорты регионов") открывается авиасообщение с Киргизией. Рейсы в Ош по субботам с 20 февраля планирует выполнять авиакомпания Nordwind. Вылет из Нижнего Новгорода в 23:55, прибытие в Ош - в 06:45. Обратный вылет по воскресеньям в 09:00, прибытие в Стригино - в 10:10 <…> Время указано местное для каждого аэропорта", - говорится в сообщении.

Планируется, что полеты будут выполняться на Boeing-737 вместимостью 189 кресел. В Стригино предупредили о возможных изменениях в расписании, отметив, что решение о выполнении рейсов принимает авиаперевозчик.

Решением правительства РФ аэропорт Стригино получил разрешение возобновить обслуживание международных рейсов с 8 февраля.