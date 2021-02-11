Минпромторг оценил влияние запрета ввоза ж/д колес с Украины на рост цен

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минпромторг России не ожидает критического роста цен и дефицита после запрета на ввоз в страну ряда видов железнодорожной продукции из Украины. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Минпромторг не ждет дефицита этих видов продукции и критического роста цен", - сказали в ведомстве.

По оценкам экспертов отрасли, продолжили в пресс-службе, общий объем производства крупного вагонного литья РФ в 2019 году составил 94 тыс. вагонокомплектов, в 2020 году - 68,4 тыс. При этом производственные мощности российских литейных заводов составляют около 100 тыс. вагонокомплектов в год. Потребность рынка нового крупного вагонного литья РФ в 2021 году оценивается в диапазоне от 55 до 60 тыс.

"Таким образом, российские производители способны полностью обеспечить рынок РФ крупным вагонным литьем. Запрет на ввоз из Украины колес, надрессорных балок, боковых рам и других деталей, напротив, позволит дозагрузить отечественные производственные мощности. Также Минпромторгом России совместно с Минтрансом России и ФАС России была проведена оценка российского рынка стальных цельнокатаных колес на период 2020-2025 годов. В 2021-2025 годах объем потребления стальных колес российскими предприятиями прогнозируется на уровне 1 045-1 250 тыс. шт. в год. При этом суммарные мощности российских производителей стальных колес составляют порядка 1 400-1 500 тыс. шт. в год при 100% загрузке производства", - заключили в министерстве.

Ранее правительство России ввело запрет на ввоз из Украины железнодорожных колес, рам и надрессорных балок для грузовых вагонов.

Ситуация на рынке колес

Российский рынок производства железнодорожных колес представлен ОМК и "Евразом". Кроме того, колеса поставляются в РФ украинской компанией "Интерпайп", а также из Казахстана и Китая. В июне 2020 г. Евразийская экономическая комиссия возобновила действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% в отношении железнодорожных колес из Украины до 21 января 2021 года. Как в октябре 2020 года сообщал ТАСС источник на вагоноремонтном рынке, Минтранс РФ при этом выступил с инициативой о полном запрете импорта на территорию России железнодорожных колес, произведенных на Украине.

В Союзе операторов железнодорожного транспорта по этому поводу отмечали, что данная ситуация может оказать негативное влияние на отрасль и поставить под вопрос достижимость планов по загрузке Восточного полигона.