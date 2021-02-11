Пелоси надеется завершить работу над пакетом экономических мер в $1,9 трлн к концу февраля

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США (от Демократической партии) Нэнси Пелоси рассчитывает, что законодатели завершат работу над предложенным президентом Джо Байденом пакетом стимулирующих экономику мер для преодоления последствий распространения коронавируса на $1,9 трлн к концу февраля. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

Нижняя палата законодательного органа сначала направит проект в Сенат. При этом документ, по словам Пелоси, будет включать увеличение минимальной оплаты труда до $15 в час. Спикер, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост, ожидает, что инициатива Байдена станет законом до 14 марта, когда истекает срок действия повышенных пособий по безработице. Республиканцы же считают достаточным пакет на $618 млрд.

Палата представителей Конгресса приняла 3 февраля бюджетную резолюцию, которая позволит имеющим большинство в законодательном органе демократам без поддержки республиканцев принять программу Байдена. Документ поддержали 218 демократов, 212 конгрессменов - двое из них демократы - выступили против. После многочасовых дебатов 5 февраля инициативу одобрил Сенат, причем голоса разделились ровно по партийной линии - 50 на 50. В итоге голосовать пришлось вице-президенту США Камале Харрис, которая представляет Демократическую партию.

Программа Байдена предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению (единовременные выплаты), остальное - на стимулирование экономики. В частности, предлагается выделить $350 млрд в качестве помощи штатам и местным властям, в то время как республиканцы не включили эту статью расходов. 29 января Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять эту инициативу. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в администрации США считают, что итоговый объем экономических мер должен приближаться к предложенным ранее $1,9 трлн, так как этот показатель больше соответствует масштабу вызванного пандемией COVID-19 кризиса.