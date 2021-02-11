Итальянский регулятор не рассматривает возможность одностороннего одобрения "Спутника V"

РИМ, 11 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) на данный момент не рассматривает возможность одобрения в одностороннем порядке российской вакцины "Спутник V". Об этом корреспонденту ТАСС заявил в четверг официальный представитель ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

"На данный момент ответ "нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, может ли регулятор зарегистрировать российский препарат для применения его в Италии.

На фоне нехватки доз заказанных через ЕС вакцин во многих регионах страны началась кампания в пользу скорейшего одобрения и применения альтернативных вакцин. Российская вакцина заслуживает наиболее высоких оценок специалистов, однако представители властей указывают, что ее нельзя применять до одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). "Одобрение без заключения EMA невозможно", - сказала корреспонденту ТАСС заместитель министра здравоохранения Сандра Дзампа.

Все контракты на поставку вакцин заключила Еврокомиссия, всего от шести европейских и американских производителей, три из которых получили одобрение EMA. Это вакцины американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. ЕК поясняла, что двусторонние переговоры с компаниями, которые не фигурируют в общеевропейском пакете контрактов на поставки вакцин, не поощряются, но запрещены быть не могут. Итальянское законодательство предусматривает одностороннее одобрение национальным регулятором лекарственных препаратов только в случае чрезвычайной ситуации, которая требует специального распоряжения Минздрава. Ранее в ведомстве заявляли, что такая ситуация пока не сложилась.

На настоящий момент в Италии первую дозу вакцины получили более 2,7 млн человек. Чуть менее половины из них завершили цикл, сделав вторую прививку. В основном это медработники и пациенты домов престарелых. Началась кампания вакцинация пожилых людей в возрасте старше 80 лет.