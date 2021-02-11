Эксперт оценил влияние пандемии на финансовую устойчивость НПФ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пандемия не оказала серьезного влияния на финансовую устойчивость негосударственных пенсионных фондов (НПФ), такое мнение в разговоре с ТАСС выразил депутат Госдумы от Пермского края, член комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов ("Единая Россия").

По словам парламентария, количество застрахованных лиц в НПФ из-за пандемии действительно уменьшилось, что прежде всего связано с сокращением расходов на социальные программы предприятиями. Однако растут вложения НПФ в корпоративные облигации, их доля в структуре портфеля активов составила 47% в третьем квартале 2020 года. НПФ стали больше вкладываться в ценные бумаги компаний реального сектора экономики, на него уже приходится 38% в портфеле их инвестиций. "Доминируют такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение и транспорт. Я считаю, что это позитивный момент для экономики, поскольку банки сейчас неохотно выдают кредиты бизнесу", - сообщил Скриванов.

Говоря о качестве законодательного регулирования на рынке НПФ, депутат отметил, что регулирование со стороны правительства и ЦБ серьезно усилилось за последние пять-шесть лет и это позитивно для отрасли, так как делает ее более устойчивой. "Мы подсчитали, на горизонте 5 лет, даже при нулевой доходности инвестиций, большинство фондов останутся устойчивыми финансовыми организациями", - сказал он.

Регулирование НПФ

Также депутат подчеркнул, что требуется выработать комплексные меры по регулированию деятельности негосударственных пенсионных фондов, так как инициатива гарантированного пенсионного плана (ГПП) застопорилась, а пенсионные накопления россиян должны быть защищены. "Если говорить об инициативе ГПП, то я бы поставил точку. Нам действительно нужен комплекс мер для регулирования системы НПФ. Важно, чтобы накопления россиян были защищены. Нам еще предстоит выработать такую комплексную систему", - сказал он.

Парламентарий отметил, что сейчас существуют инициативы по реформированию пенсионной системы, но они пока не выглядят системными.