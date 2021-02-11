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Белый дом: Байден подпишет указ, позволяющий устранить нехватку полупроводников в США

Документом будут регулироваться поставки критически важной продукции

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ближайшие недели подпишет исполнительный указ о поставках критически важной продукции, что позволит устранить нехватку в стране полупроводников. Об этом сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Администрация США <...> работает с компаниями индустрии и нашими ключевыми партнерами. Мы рассматриваем долгосрочный вопрос нехватки полупроводников, - сказала Псаки. - Это главная причина предстоящего исполнительного указа президента, который он подпишет в течение ближайших недель".

Документом, отметила она, будут регулироваться поставки критически важной продукции. "Обзор будет сосредоточен на возможности наращивания производства", - уточнила пресс-секретарь.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Псаки, Джен
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