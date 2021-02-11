Компания группы "Роснано" создала в 2020 году рекордное число башен для ВЭУ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Компания "Башни ВРС", входящая в портфель "Роснано", по итогам 2020 года произвела 145 башен для ветроэнергетических установок, что является рекордом. Об этом сообщает в четверг пресс-служба "Роснано".

"Таганрогская компания "Башни ВРС", входящая в портфель "Роснано", по итогам 2020 года произвела рекордное количество башен для ветроэнергетических установок - 145 единиц. Всего с момента запуска производства в конце 2018 года на предприятии было изготовлено 267 башен", - говорится в сообщении.

Как подсчитали в компании, ветроэнергетические установки, построенные с использованием 267 башен, смогут обеспечить 1000 МВт установленной мощности "зеленой" электроэнергетики.

"Мы продолжаем работу, нацеленную на изготовление башен для ветроустановок, мощность которых постоянно увеличивается, а также на максимальную локализацию всех компонентов, которые используются в производстве ветроэнергетических установок. Активное участие "Северстали" и "Роснано" в создании и развитии первого в России предприятия по изготовлению башен для "зеленой" энергетики уже сейчас вносит значительный вклад в снижение негативного воздействия на окружающую среду", - заявил генеральный директор "Башни ВРС" Петр Спиридонов.

Предприятие ООО "Башни ВРС" было запущено в декабре 2018 года. Его собственниками являются Windar Renovables (51%), "Роснано" (24,5%) и "Северсталь" (24,5%). Предприятие использует 82% материалов и комплектующих, произведенных в России. Более 150 "зеленых" электростанций, созданных с использованием оборудования таганрогской компании, построены в Каменском, Азовском и Верхнедонском районах Ростовской области. Предприятие также планирует изготовление продукции на экспорт.

В группу "Роснано" входят АО "Роснано", управляющая компания "Роснано" и ФИОП. В рамках реконфигурации институтов развития группа "Роснано" вошла в периметр ВЭБ.РФ. Благодаря инвестициям "Роснано" работают 126 предприятий и R&D-центров в 38 регионах России.