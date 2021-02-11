Стоимость приглашения в соцсеть Clubhouse на Avito достигает 2 тыс. руб.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Стоимость приглашения в голосовую социальную сеть Clubhouse на сервисе объявлений Avito варьируется от 200 руб. до 2 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные "Авито Услуги".

Наш редактор провела в ней выходные

Все говорят про социальную сеть Clubhouse. Наш редактор провела в ней выходные

"На 11 февраля на сервисе размещено 100 объявлений, предлагающих приобрести приглашение в Clubhouse. Стоимость таких инвайтов начинается от 200 руб., а самым дорогим объявлением стало предложение на 2 тыс.", - отметил руководитель маркетинговых проектов Avito Иван Чулков.

При этом пользователи Avito совершили за день 336 поисковых запросов со словами Clubhouse и "инвайт" или "приглашение".

Соцсеть Clubhouse появилась в марте 2020 года. Ее создателями выступают бывшие сотрудники Google Пол Дэвидсон и Рохан Сет. 1 февраля 2021 года Clubhouse насчитывал 2 млн пользователей, а его стоимость оценивалась в $1 млрд. Благодаря аудиочату с Илоном Маском приложение взлетело на вершины чартов стартапов, а коммерсанты стали продавать приглашения в соцсеть.