В Конгрессе спрогнозировали сокращение дефицита бюджета США в этом финансовом году

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета США в этом финансовом году (начался 1 октября) сократится на практически $900 млрд до $2,3 трлн по сравнению с аналогичным периодом за 2020 год. Такой прогноз содержится в опубликованном в четверг докладе бюджетного управления Конгресса США (CBO).

"Это будет второй по величине дефицит, начиная с 1945 года при уровне 10,3% ВВП", - отмечается в тексте. В документе не учитывается возможное принятие пакета помощи стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн.

При этом в период с 2022 по 2031 годы средний дефицит, по прогнозам управления, составит $1,2 трлн.