"Аэрофлот" возобновляет продажу субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет продажи субсидируемых билетов из городов Дальнего Востока в Москву и обратно. Об этом в четверг говорится в сообщении авиакомпании.

"Аэрофлот" открывает продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы. Перевозки по субсидируемым тарифам, таким образом, для жителей региона окажутся дешевле действующих "плоских" тарифов", - говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.

Билеты по субсидируемым тарифам можно забронировать на сайте авиакомпании, в офисах собственных продаж и уполномоченных агентствах, либо обратившись в круглосуточный контакт-центр. Для удобства пассажиров "Аэрофлот" увеличивает время работы офисов собственных продаж во Владивостоке, Магадане, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

23 января правительство России одобрило выделение 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока.

21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщал, что жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по специальному сниженному тарифу, "в том числе, чтобы слетать в отпуск, к родственникам или на лечение". Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тыс. рублей, уточнил он, заметив, что это позволит большему числу людей воспользоваться возможностью льготных авиаперевозок.