Рыбацкие гавани на Хайнане будут участвовать в сборе пластикового мусора в океане

САНЬЯ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Рыболовецкие суда южной китайской провинции Хайнань будут собирать бытовой пластиковый мусор в океане и доставлять его в гавань. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Первыми участниками этой программы на Хайнане стали рыбный порт Ячжоу и профессиональный рыболовецкий кооператив "Юйфэн" - оба расположены в городе Санья. Экипажи судов в процессе ловли будут собирать попавшиеся в сети пластиковые отходы и доставлять их в гавань, после чего мусор будут отправлять на дальнейшую утилизацию.

Рыбацкие гавани провинции будут участвовать в деятельности по охране океанической экосреды под руководством регионального управления сельского хозяйства и деревни и при поддержке проекта "Переосмысление пластика - решения безотходной экономики в отношении морского мусора". Этот проект ЕС и ряда стран Восточной и Юго-Восточной Азии направлен на снижение уровня загрязнения в морях и океанах, в частности, в нем принимают участие Вьетнам, Индонезия, Китай, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Япония.

Хайнань в последние годы активно стремится снизить использование пластика в регионе. Ранее Государственный комитет по развитию и реформе совместно с Министерством охраны окружающей среды КНР решили поэтапно ограничить использование пластика на Хайнане в 2020, 2022 и 2025 годах. С 1 декабря прошлого года на острове введен запрет на не поддающиеся биологическому разложению пакеты, мешки для мусора, столовые приборы и другие бытовые изделия. К концу 2025 года провинция полностью запретит производство, продажу и использование всей пластиковой продукции, указанной в утвержденном правительством КНР списке, в том числе сельскохозяйственной пленки для мульчирования.

Власти провинции уделяют особое внимание защите окружающей среды и борьбе с загрязнением. Четыре крупных населенных пункта острова - Хайкоу, Санья, Саньша и Даньчжоу - с октября ввели обязательную сортировку бытовых отходов. В текущем году власти провинции также намерены принять ряд мер по защите окружающей среды. Среди них строительство четырех мусоросжигательных электростанций, создание морских станций экологического мониторинга за состоянием воды, осуществление контроля над выбросами углекислого газа автомобильным транспортом, борьба с использованием петард и фейерверков, а также с загрязнением рек и озер в населенных пунктах.