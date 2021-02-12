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Ключевые индексы на биржах в США завершили день разнонаправленно

Dow Jones опустился на 7,10 пункта, S&P 500 вырос на 6,50 пункта, Nasdaq вырос на 6,50 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Биржи США не смогли сохранить тенденцию к росту, закрепившуюся с прошлой недели, и завершили день разнонаправленно, при этом изменения по итогам дня оказались минимальными

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones опустился на 7,10 пункта (-0,02%), до уровня 31 430,70. Индекс S&P 500 незначительно вырос - на 6,50 пункта (+0,17%%), до отметки 3 916,38. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 6,50 пункта (+0,17%), до 14 025,77.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,19%, до $57,98 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,88%, до $1 826,40 за тройскую унцию.

Положительный эффект факторов, способствующих росту - ожиданий нового пакета экономической помощи, развертывания кампании по вакцинации, хороших результатов американских компаний по итогам предыдущего квартала - иссякает, отмечает газета The Wall Street Journal. Индексы, возможно, достигли своих верхних границ в нынешних условиях.

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