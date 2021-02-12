Треть опрошенных россиян планируют дарить подарки на 14 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Треть россиян планируют делать подарки на День всех влюбленных, большинство из них готовы потратить до 1 тыс. рублей, следует из исследования компании IDF Eurasia.

"Дарить подарки планируют только едва ли треть респондентов - 30%. Остальные 70% делать этого не намерены в принципе, - говорится в исследовании. - Планирующие дарить подарки респонденты указали суммы, которые они готовы на это потратить. Выделить на эти цели бюджет до 1 тыс. рублей готовы 41%".

Потратить 1-2 тыс. рублей на подарки к 14 февраля готовы 28% опрошенных, 2-3 тыс. рублей - 16%, на траты более 3 тыс. рублей ориентируются только 10% респондентов.

Среди респондентов мужского пола почти половина (46%) считают, что больше должен тратить мужчина, 35% уверены, что траты должны быть одинаковые, 19% - что женщина должна потратить больше. Среди респондентов женского пола большинство (59%) также считают, что мужчина должен потратить больше, за равные траты - 32%, только 9% считают, что больше должна тратить женщина.

"Результаты исследования объяснимы. Во-первых, День всех влюбленных пользуется невысокой популярностью в нашей стране в принципе. Как выяснилось по итогам опроса, основная масса тех, кто все же считает 14 февраля праздником, это люди в возрасте до 35 лет. Во-вторых, сказывается и материальное благополучие граждан - во время кризиса все второстепенные траты люди стараются сводить к минимуму", - отмечается в исследовании.

Опрос проводился с 1 по 10 февраля среди более 10 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет по всей России.