Лига безопасного интернета предложила ввести цифровой налог для иностранных IT-компаний

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Лига безопасного интернета предлагает ввести специальный цифровой налог на прибыль в размере 3-5% для иностранных соцсетей и поисковых систем, которые зарабатывают на деятельности в России. Об этом ТАСС сообщила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны иностранные IT-компании получают колоссальную прибыль от деятельности в России, с другой - систематически нарушают законодательство нашей страны, ущемляют права и свободы российских пользователей сети, позволяют распространяться запрещенным материалам. При этом, не платят налоги в нашей стране, - сказала Мизулина. - Мы предлагаем законодательно обязать эти иностранные компании создать в России юридические лица или представительства, а также ввести специальный цифровой налог на прибыль в размере 3-5% для иностранных соцсетей и иностранных поисковых систем".

Компании обычно платят налоги с доходов только в той стране, где регистрируется прибыль, напомнила Мизулина, но европейские страны вводят налог, поскольку эти компании получают большой объем средств на их территории. Цифровой налог на прибыль иностранных IT-компаний существует с 2019-2020 годов в Греции, Венгрии, Турции, Испании, Италии, Франции, Великобритании.

Она также отметила, что проблема "недобросовестного поведения глобальных IT-платформ" актуальна для большинства государств, поэтому эксперты Лиги изучают иностранный опыт регулирования деятельности соцсетей.

По словам Мизулиной, введение цифрового налога на территории РФ устранит неравенство между иностранными и российскими IT-компаниями, поскольку сейчас именно прибыль отечественных компаний облагается налогом. "Это даст дополнительные возможности для развития отечественного IT-сектора", - заключила она.