Российскую образовательную программу "Мама-предприниматель" запустят в Казахстане

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российская образовательная программа "Мама-предприниматель" начнет работу в Казахстане в марте 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в фонде Amway "В ответе за будущее".

"В 2021 году прием заявок на участие в "Маме-предпринимателе" впервые открылся в Казахстане. Многодетные, приемные мамы и мамы детей с ОВЗ (с ограниченными возможностями здоровья - прим. ТАСС) получат возможность изучить основы предпринимательства, открыть собственное дело и получить грант в размере 500 тыс. тенге на его развитие" - говорится в сообщении.

Обучением участниц займутся бизнес-тренеры из России и Казахстана: они помогут подготовить и проработать индивидуальный бизнес-план. В финале программы участницы выступят с презентациями своих проектов, победительница получит грант 500 тыс. тенге. Пилотная программа в Казахстане пройдет онлайн с 1 по 15 марта 2021 года. Заявки на участие принимаются до 23 февраля 2021 года.

Организаторами программы "Мама-предприниматель" в Казахстане выступят благотворительный фонд Amway "В ответе за будущее", Ассоциация предпринимателей Ассамблеи Народа Казахстана, Национальная палата предпринимателей "Атамекен" и Форум предпринимателей Казахстана.

"Мама-предприниматель" - первая в России бесплатная программа, направленная на обучение женщин в декрете и матерей несовершеннолетних детей основам предпринимательства. Желающие могут получить знания в области менеджмента, финансов и маркетинга и побороться за грант в размере 100 тыс. рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Программа была инициирована в 2013 году и реализуется благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее", Комитетом по развитию женского предпринимательства "Опоры России", Корпорацией МСП и банком "Открытие". За восемь лет существования в программе приняли участие более 5,5 тыс. женщин, а грантовый фонд составил более 20 млн рублей.