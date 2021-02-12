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В Амурскую область пришли цистерны с 1,4 тыс. тонн бензина

Ранее в регионе возник дефицит топлива после временной остановки работы Хабаровского нефтеперерабатывающего завода

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Цистерны с 1,4 тыс. тонн бензина марок Аи-95 и Аи-92 доставлены в Амурскую область по железной дороге, сообщает в пятницу пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей региона.

Топливо востребованных марок, дефицит которых возник после приостановки работы Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, в Приамурье завезли из Омска и Хабаровска. Восемь цистерн из всего объема - из запасов Росрезерва.

"Свыше 1 тыс. тонн 92-го автобензина прибыло в Белогорск для дальнейшего распространения на нефтебазы и АЗС Амурской области. Партия 95-го бензина в объеме около 400 тонн сегодня утром прибыла в Благовещенск", - говорится в сообщении.

Около 500 тонн бензина марки Аи-95 в пятницу утром отгружено с Хабаровского НПЗ.

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