Московские аэропорты Домодедово и Внуково в условиях снегопада работают в штатном режиме

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Московские аэропорты Домодедово и Внуково проинформировали о бесперебойной работе в сложных погодных условиях, связанных со снегопадом.

"Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, все производственные службы аэропорта работают с учетом текущих прогнозируемых погодных условий", - сказала пресс-секретарь аэропорта Оксана Соколова в эфире телеканала "Москва-24" в пятницу. По ее словам, обеспечены условия для безопасного выполнения полетов, заготовлено достаточное количество противогололедных реагентов для содержания летного поля. "При ухудшении погодных условий дежурные смены оперативно могут быть усилены дополнительными средствами и персоналом", - добавила Соколова.

Как сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Домодедово Дарья Коршунова в эфире телеканала "Москва-24", аэропорт обладает необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Видимость в районе аэродрома составляет 8 тыс. метров, сегодня Домодедово планирует обслужить порядка 300 рейсов. "Мы сформировали резерв химических реагентов, достаточных даже для десятидневного непрерывного снегопада на территории аэропорта. С учетом метеопрогноза для очистки территории аэродрома подготовлено более 50 единиц спецтехники", - добавила Коршунова.

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.