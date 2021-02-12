Сбербанк планирует запустить пилотную льготную ипотеку на частные дома в Липецкой области

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сбербанк планирует запустить первые проекты финансирования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) под Липецком до конца июня. Они будут включать льготную ипотеку и использование счетов эскроу, позже география проектов будет расширена, сообщил в пятницу ТАСС вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.

"Сбер" сейчас рассматривает пилотные проекты ИЖС по объектам на территории Липецкой области. В этом субъекте около 85% ввода жилья - это ИЖС. В дальнейших планах банка включение в пилотный проект еще нескольких территорий. Пилотные сделки планируем проводить в первом-втором квартале 2021 года", - сказал Бессонов.

Он пояснил, что суть пилота по ИЖС заключается в комплексном подходе к проектному финансированию для девелоперов и льготным условиям по ипотеке для покупателей. В пилотных сделках по ИЖС планируется использовать механизм защиты дольщиков - счета эскроу, которые широко применяются при покупке квартир в многоквартирных домах, добавил Бессонов. На ИЖС также будут распространяться онлайн-сервисы банка.

При этом для запуска массового продукта необходимо внести изменения в законодательство, и такая работа активно ведется совместно с Минстроем России и ДОМ.РФ, отметил вице-президент Сбербанка.

"Планируем, что полноценный вывод нашего продукта на рынок произойдет в третьем квартале этого года", - уточнил он.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что законопроект, который распространит механизм счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Кроме того, Минстрой разрабатывает механизмы ипотечного кредитования строительства частных домов. По словам Файзуллина, без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.