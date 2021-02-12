В Москве построят комплекс по производству и ремонту обуви

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комплекс по производству и ремонту обуви построят в Москве в районе Восточное Дегунино. Решение принято на заседании градостроительно-земельной комиссии города, сообщается на сайте мэра.

"Новое производство появится в районе Восточное Дегунино на улице Дубнинской. Инвестор построит административно-производственный центр по изготовлению, складированию и мелкому ремонту обуви и изделий из кожи. В новый объект планируется вложить 2 млрд рублей и создать на нем около тысячи новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заммэра Владимира Ефимова.

Площадь комплекса составит свыше 67 тыс. кв. м. Благодаря его открытию инвестор сможет расширить бизнес и создать новые рабочие места.

"Помощь по локализации производства на территории города может получить как московская, так и компания из другого региона. Для этого нужно обратиться в департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы", - сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.