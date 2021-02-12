На Кубани в 2021 году сохранят площади посева яровых культур на уровне прошлого года

КРАСНОДАР, 12 февраля. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края в 2021 году планируют сохранить площади посева яровых культур на уровне 2020 года, они составят 1,8 млн га, сообщил журналистам в пятницу глава региона Вениамин Кондратьев.

В 2020 году под яровой сев были задействованы площади 1,9 млн га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур - 800 тыс. га, технических культур - 901 тыс. га, кормовых культур - 262 тыс. га.

"Всего край посеет около 1,8 млн гектаров яровых, из них почти 740 тыс. гектаров - зерновых и зернобобовых. Площади яровых в этом году будут практически равны прошлогодним. Планируем увеличить посевы сахарной свеклы, гороха и экспортно ориентированных культур - сои и озимого рапса - всего более чем на 70 тыс. га", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Кондратьева.

Уточняется, что аграрии уже обеспечены семенами и готовят удобрения, сроки начала посевной будут зависеть от погоды. С начала февраля в регионе наблюдаются температурные "качели": днем воздух прогревается выше 10 градусов, ночью наблюдаются заморозки, с 13 февраля синоптики прогнозируют снегопады и резкое понижение температуры.

Под урожай 2021 года было посеяно 1,8 млн га озимых зерновых, в основном это пшеница.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, одним из главных производителей и экспортеров зерна в стране. В 2020 году в крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - продовольственное зерно.