Производство интернет-станций для отдаленных территорий начнется в Красноярске в 2022 году

КРАСНОЯРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Красноярское научно-производственное предприятие (НПП) "Радиосвязь" начнет выпуск гражданских станций тропосферной связи для обеспечения интернетом отдаленных местностей. Серийное производство планируется начать в 2022 году, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

"На красноярском НПП "Радиосвязь" начнется производство станций тропосферной связи гражданского назначения "Гроза" для обеспечения интернетом труднодоступных территорий края и всей России. <...> Серийное производство планируется начать в 2022 году. Производственные мощности предприятия позволят выпускать около 120 станций в год", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, Фонд развития промышленности (под управлением ВЭБ.РФ) предоставил предприятию льготный заем. Средства в размере 335 млн рублей выделены в рамках программы "Конверсия", реализуемой фондом для стимулирования выпуска импортозамещающей продукции и продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Эта станция может обеспечит связь в радиусе 230 км на территории отдаленной и труднодоступной местности, в районах Крайнего Севера. Скорость цифрового потока будет достигать 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи. Станция также может использоваться для обеспечения сотовой связи.

Такая станция станет экономически выгодной альтернативой спутниковой связи, поскольку ее применение не потребует аренды спутникового канала.