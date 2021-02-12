IТ-отрасль выступила против ограничений на свободное ПО в российских разработках

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ограничение на использование свободного программного обеспечения (СПО) российскими разработчиками вредит рынку и может привести к оттоку перспективных IТ-компаний из российской юрисдикции. Об этом говорится в письме Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву (текст письма имеется в распоряжении ТАСС).

Ранее Минцифры подготовило проект постановления правительства, который оптимизирует порядок включения продуктов в реестр отечественного ПО. В частности, российским компаниям, чьи продукты претендуют на попадание в реестр, как и в прежней редакции, позволяется не подтверждать существенную доработку свободно распространяемого ПО с открытым кодом - софта, который можно свободно использовать, изменять и распространять. Вместе с тем ряд российских разработчиков, продукты которых уже есть в реестре, выступили за введение ограничений на использование СПО и необходимость экспертизы его оригинальности, писала ранее газета "Ведомости".

По мнению РАЭК, в условиях, когда IТ-отрасль только начала пользоваться льготами "налогового маневра", введение подобных ограничений - "опасный прецедент и недопустимое ограничение конкуренции, которое приведет к оттоку молодых IТ-компаний, активно использующих в разработке СПО, из российской юрисдикции". "При этом в ряде категорий реестра всегда наблюдался недостаток конкурентных отечественных решений, таким образом, новые требования приведут к дальнейшей монополизации рынка ПО", - считают в ассоциации.

В РАЭК уверены, что использование СПО в современных реалиях - это "не только общепринятая практика для государства и бизнеса, но и средство поддержания конкуренции для молодых компаний, возможность "не изобретать велосипед", но сфокусироваться на разработке именно того функционала и решений, которые бы обеспечили конкурентное преимущество". Кроме того, использование СПО соответствует общепринятым международным стандартам, особенно в сфере искусственного интеллекта, где большинство популярных технологий построены на инструментах открытого и свободного ПО.

"Таким образом, мы считаем, что ограничение компаний - разработчиков СПО в получении налоговых льгот противоречит государственной политике развития отрасли и приведет к регрессу и ограничению конкуренций в сфере IТ", - резюмировали в ассоциации.

РАЭК создана в 2006 году, сегодня объединяет крупнейшие цифровые и IТ-компании в России, включая Mail.ru Group, "Яндекс", "Сбер", "Ростелеком", "Лаборатория Касперского", Apple, Samsung, Microsoft и другие.