Кигим сменил Топилина на посту главы Пенсионного фонда

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Руководителем ПФР назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд социального страхования (ФСС), сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"Новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится в сообщении. - Максим Топилин освобожден от этой должности".

Отмечается, что ранее Андрей Кигим почти восемь лет возглавлял ФСС России. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

В кабмине уточнили, что о назначении нового председателя ФСС вместо перешедшего в ПФР Кигима будет сообщено дополнительно.