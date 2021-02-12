Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,83 руб.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,31%, до 73,83 руб., курс евро - на 0,15%, до 89,5 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:25 мск курс доллара находился на уровне 73,94 руб. (+0,5%), евро рос до 89,6250 руб. (+0,3%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,31% и достигал 3403,07 пункта, а индекс РТС - на 0,35%, до 1456,27 пункта.

К 10:29 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3388,56 пункта (-0,8%), а РТС - на уровне 1444,4 пункта (-1,15%).

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,7% - до $60,72 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,8% и торгуется на уровне $57,67 за баррель.