Украина увеличивает импорт электроэнергии из России до максимума

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Украина в пятницу увеличит импорт электроэнергии из России до 1 140 МВт, что станет максимальным объемом поставок с момента их возобновления в феврале. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), размещенные на сайте организации.

В соответствии с поданной заявкой, импорт электричества должен быть на уровне 1 140 МВт в период с 11:00 до 12:00. В течение еще пяти часов Киев будет импортировать российскую электроэнергию в диапазоне 715 МВт - 1 060 МВт. Ранее максимальный размер поставок не превышал 800 МВт.

С 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля - из России. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за погодных условий.

Из РФ Киев вначале начал импорт на коммерческих условиях, затем Украина запросила у российской стороны так называемую аварийную помощь - дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны.

Накануне Минэнерго Украины анонсировало эксперимент по отключению страны от энергосистемы России. Украинская энергосистема должна будет следующей зимой, по крайней мере в течение недели, продемонстрировать возможность автономной работы, без связки с российской и белорусской энергосистемами.