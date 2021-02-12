Роскосмос расширит производство высокотехнологичной гражданской продукции

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Роскосмос в ближайшие два года планирует расширить производство гражданской продукции, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу.

"Планируем в ближайшие два года расширить производство высокотехнологичной гражданской продукции (легкорельсовый транспорт, системы управления для беспилотников, силовое оборудование для ТЭК, медоборудование, VR-оборудование для обучения школьников и студентов)", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Глава госкорпорации также сообщил о закупке большой "якорной" партии новых образцов легкорельсового транспорта производства Роскосмоса, которую анонсировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с руководством Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ).

По словам Рогозина, для этого придется расширять производство. "Для любого сторонника индустриализации страны это добрая новость", - добавил он.

Усть-Катавский вагоностроительный завод способен производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее являлся филиалом Центра им. М. В. Хруничева. 3 февраля он был окончательно выведен из его состава. В январе генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода Роман Новиков сообщил ТАСС, что предприятие создаст беспилотный трамвай в 2022 году.