Кабмин расширил список разрешенных к вылову водных биоресурсов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство России расширило перечень разрешенных к вылову водных биоресурсов, дополнив его в том числе глубоководной креветкой, аргентинским и северным кальмаром. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Перечень водных биоресурсов, разрешенных к промышленному вылову, дополнен новыми позициями, - говорится в сообщении. - Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Как уточняют в кабинете министров, речь идет в том числе о южной путассу, европейской сардине, голубой щуке, морском леще, каменном, длинношипом и гигантском тасманийском крабе, крабе броди, глубоководной креветке, аргентинском и северном кальмаре и осьминоге обыкновенном.

Промышленная добыча водных биоресурсов, включенных в перечень, разрешается, в частности, во внутренних морских водах России, территориальном море, в исключительной экономической зоне и районах действия международных договоров в области рыболовства.

"Расширение списка позволит нарастить объемы промысла и переработки, а также расширить экспортные поставки, - пояснили в правительстве. - Увеличение прибыли представителей отрасли будет способствовать росту бюджетных поступлений".