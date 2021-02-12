Власти Приамурья направят 142 млн рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего в пандемию

БЛАГОВЕЩЕНСК 12 февраля. /ТАСС/. Власти Амурской области выделили из регионального бюджета свыше 142 млн рублей на поддержку малого бизнеса в 2021 году. При распределении средств акцент будет сделан на поддержку предпринимателей в сфере общественного питания, которые из-за коронавирусных ограничений пострадали больше всего, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

"В первую очередь поддержку получат предприниматели в сфере общественного питания. Отрасль признана одной из наиболее пострадавших в регионе, и в конце 2020 года по инициативе предпринимательского сообщества была озвучена потребность в запуске дополнительной программы субсидий для общепита", - говорится в сообщении.

Как уточнила министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова, предприниматели, занятые в отрасли, смогут получить по 25 тыс. рублей за каждого сотрудника на предприятии. "Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг или аренду помещения, выплату заработной платы сотрудникам, а также уплату процентов по кредитам на осуществление предпринимательской деятельности", - цитирует пресс-служба Старкову.

"В этом году на прямую финансовую поддержку малого бизнеса направим свыше 142 млн рублей. Первые программы прямой финансовой поддержки должны стартовать уже к концу текущего месяца", - отметил губернатор Василий Орлов, слова которого привела пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Амурская область получила около 5 млрд рублей в качестве мер поддержки в условиях распространения коронавируса, что позволило региональному бизнесу выйти из режима карантина с минимальными потерями. Меры поддержки были разделены на два этапа, ими воспользовались около 20 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. На первом этапе был снижен налог, на втором - была оказана точечная поддержка.

Режим повышенной готовности в Амурской области действует с 27 января 2020 года. Практически сразу же были введены ограничения для заведений общепита. В октябре, с введением второго этапа ограничений, режим работы кафе и ресторанов был сокращен, обслуживание клиентов при разрешалось с 07:00 до 23:00. С понедельника, 15 февраля, заведения общепита будут работать по штатному графику.