В Подмосковье в год пандемии на 60% выросло число заявок на внеплановые проверки бизнеса

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Прокурор Московской области Сергей Забатурин отметил резкий рост (на 60%) заявок на внеплановые проверки бизнеса в прошлом году. Как он сообщил на коллегии надзорного ведомства, более чем в половине из них было отказано.

"С учетом принятых руководством страны решений из ежегодного сводного плана проведения проверок исключено более 7 тыс. контрольных мероприятий, - сказал Забатурин. - Отмечался рост на 60% числа поступивших заявлений о согласовании проведения внеплановых проверок (чуть более 5 тыс. против 3 тыс. годом ранее). В согласовании практически 57% заявлений отказано".

Всего в Подмосковье зарегистрировано около 350 тыс. субъектов предпринимательской деятельности. Прокуратура области активно занималась проблемой несвоевременной оплаты предпринимателям исполненных государственных и муниципальных контрактов. За год после вмешательства прокуроров погашена задолженность на сумму почти 3,3 млрд рублей. На 1 января долги по выполненным контрактам превышали сумму немногим более 64 млн рублей против 1 миллиарда годом ранее.

Весной 2020 года правительство ввело мораторий на проверки бизнеса в период пандемии коронавируса. Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов также предложил президенту и председателю правительства ввести мораторий на проведение проверок малого бизнеса в 2021 году, предложение было поддержано.