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Глава Wildberries купила банк "Стандарт-кредит"

Сделка была закрыта 11 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала владелицей 100% банка "Стандарт-кредит", следует из информации Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Смена владельцев (ранее ими были Александр Синельников - 31,9% и Александр Бадимов - 27%) произошла 11 февраля.

ООО "Банк Стандарт-кредит" входит в четвертую сотню банков по активам и капиталу. Уставный капитал кредитного учреждения составляет 290 млн рублей.

О том, что Wildberries планирует купить банк, стало известно 11 декабря. Источник, близкий к сделке, сообщал ТАСС, что сделка планируется для оказания новых различных финансовых услуг клиентам и предпринимателям ретейлера.

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