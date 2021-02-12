"Газпром нефть" заложила в бюджет на 2021 год цену нефти в $50 за баррель

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" ожидает в 2021 году цену нефти в $50 за баррель, корректировка прогноза пока не планируется. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании по разведке и добыче Вадим Яковлев в кулуарах межотраслевого мероприятия "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли".

"Мы придерживаемся прогноза достаточно консервативного, около $50 за баррель, и в общем не корректируем эти прогнозы, исходя из текущей конъюнктуры", - сказал он.

Яковлев добавил, что "Газпром нефть" не планирует менять инвестиционную программу на 2021 год, несмотря на рост цены нефти. Компания также сохраняет стратегические планы по ключевым проектам в нефтедобыче.

"Мы продолжаем инвестиции во все наши ключевые стратегические проекты: это, прежде всего, освоение газоконденсатных залежей на севере ЯНАО, Бованенково, Уренгой, завершение реализации Тазовского проекта, завершение строительства газопровода через Обскую губу. Все наши стратегические планы в силе", - сказал Яковлев.

Тазовское месторождение

"Газпром нефть" планирует в середине 2021 года удвоить суточную добычу нефти на Тазовском нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО, а в 2022 году вывести на полку добычи.

Тазовское месторождение, разрабатываемое "Газпром нефтью" с 2017 года, в настоящее время производит 650 тонн нефти в сутки. К середине 2021 года на промысле планируется ввести в эксплуатацию установку подготовки нефти и газа, приемо-сдаточный пункт, новые кустовые площадки, газопровод, нефтепровод. "Их запуск позволит удвоить уровень ежедневной добычи на промысле", - говорится в сообщении компании.

При этом максимальный уровень добычи на месторождении будет достигнут в 2022 году и составит около 1 млн тонн нефти в год и 8 млрд куб. м газа в 2024 году.

"Тазовское месторождение - особенный проект: сложный с геологической и технологической точек зрения. Примеров разработки аналогичных нефтяных оторочек немного даже в мировой практике. В процессе реализации нам пришлось решать много сложных задач. Например, вопрос пограничной эффективности был решен за счет увеличения объемов добычи газа, и это стало основным драйвером проекта", - рассказал генеральный директор "Газпромнефть-развития" Айдар Сарваров.

Разработкой Тазовского месторождения с 2021 года занимается дочерняя компания "Газпром нефти" - "Меретояханефтегаз". Она также владеет лицензиями на разработку двух Западно-Юбилейных лицензионных участков, Северо-Самбургского и Меретояхинского месторождений. Геологические запасы активов составляют более 1 млрд тонн н. э.