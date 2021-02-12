В ЦРПТ создали рабочую группу для подготовки к эксперименту по маркировке пива

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке к эксперименту по маркировке пива создана в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющимся оператором системы маркировки. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ЦРПТ.

В России поэтапно вводится обязательная маркировка различных категорий товаров, она уже действует для лекарств, табака, обуви и ряда других товарных групп. Перед ее введением проводится добровольный эксперимент по маркировке с участием компаний, представляющих отрасль.

"Еще до старта эксперимента по маркировке пива создается рабочая группа по подготовке к "пилоту". В нее приглашаются компании отрасли, желающие поучаствовать в выработке наиболее оптимальных решений. Речь идет не только о производителях, но и оптовиках, и магазинах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочая группа совместно с федеральными органами власти и участниками оборота пива займется проработкой процессов внедрения маркировки, выработкой дорожной карты. Заявки на участие в рабочей группе уже подали 32 представителя отрасли, в их числе 21 крупный производитель, а также федеральные сети продаж и импортеры, сообщает ЦРПТ.

"Для нас важно, чтобы к рабочей группе присоединилось максимальное количество участников оборота пивных напитков: это позволит выработать максимально комфортные условия по внедрению маркировки. Кроме того, присоединяясь к рабочей группе, участники смогут апробировать маркировку на своих производствах. Важно отметить, что для производителей на период участия в эксперименте оборудование предоставляется бесплатно", - приводятся в сообщении слова представителя ЦРПТ в рабочей группе Николая Гладкова.

В пресс-службе напомнили, что 10 октября 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ провести эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков. "Предложение исходило от Минпромторга. Ранее в ведомстве говорили, что полное "обеление" рынка может привести к увеличению прибыли легальных производителей на 2,5-3 млрд рублей, создать до 1,7 тыс. рабочих мест и увеличить налоговые поступления на 20 млрд рублей в год", - говорится в сообщении.