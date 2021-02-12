МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к началу апреля представить в Минтруд данные по зарплатам бюджетников.

"Поручаю руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию в Минтруд по организациям вашего ведения и в курируемых вами отраслях в регионах для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации", - сказал глава кабмина на заседании правительства в пятницу.

Мишустин также отметил, что майский указ президента России Владимира Путина 2012 года остается базовым ориентиром по зарплатам бюджетников, к этому документу нельзя подходить формально. Он отметил, что система оплаты труда бюджетников должна быть максимально прозрачной.

"Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет. Обращаю внимание руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов и организаций: коллеги, недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, важно видеть за этими цифрами людей", - заявил Мишустин.