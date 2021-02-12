МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пользователи Delivery Club смогут через сервис заказывать доставку цветов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Delivery Club запустил доставку цветов. Первыми партнерами направления стали "Мосцветторг" в Москве, а также In Bloom в Санкт-Петербурге. В ближайшее время услуга станет доступна в Казани, Ростове, Краснодаре и других крупнейших городах России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователям приложения доступно от 15 до 140 видов цветов в зависимости от ассортимента конкретного партнера. Время и стоимость доставки также варьируются исходя из условий каждой сети магазинов. В преддверии праздников клиенты также смогут заказать цветы в подключенных к Delivery Club "Утконосе" и "Самокате".

"Требования пользователей к сервисам доставки растут. Основной запрос сейчас — не только быстрая доставка качественных товаров, но и возможность сделать все покупки в одном приложении. Сейчас клиентам Delivery Club доступен заказ готовой еды, продуктов, лекарств, товаров для животных, а теперь и цветов. Мы рады, что новая услуга позволит нашим пользователям сэкономить свое время и провести его с родными и близкими, которых они смогут поздравить красивым букетом", - прокомментировали нововведение в пресс-службе сервиса.