Чубайс: российский бизнес заинтересован в применении в работе целей устойчивого развития

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский бизнес заинтересован в применении ценностей устойчивого развития и принципов ESG (экологического, социального и корпоративного управления), заявил ТАСС в первом интервью на своей новой должности специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Предполагал, что придется с нуля рассказывать о том, что это дело серьезное и по-настоящему повлияет на бизнес. И тут внезапно на меня буквально "напали" лидеры 10-15 крупнейших российских компаний: "Мы уже несколько лет этим занимаемся, нужно консолидироваться и совместно вырабатывать сводную позицию бизнеса, взаимодействовать с правительством". Я сформировал для себя критерии, кто оказался в числе российских лидеров в вопросах устойчивого развития. Это те компании, чьи первые лица наиболее продвинуты и умеют глобально мыслить. То есть глубоко понимают не только свой конкретный бизнес, но и мировые тренды. Это и глава Росатома Алексей Лихачев, и глава "Газпром нефти" Александр Дюков, и глава РЖД Олег Белозеров, а также частные компании, такие как "Сибур", "Норильский никель" и так далее", - сказал он.

Принципы (индексы) ESG рассказывают инвесторам о стратегии компании, условиях труда сотрудников и о том, как предприятие заботится об экологии.