В Петербурге террасы ресторанов могут начать работать круглый год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали законопроект, согласно которому кафе и рестораны смогут круглогодично размещать павильоны, оборудованные для обслуживания посетителей. Документ, который направлен на поддержку бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений, одобрил комитет по законодательству городского парламента, сообщили в пятницу в его пресс-службе.

"Комитет решил внести на рассмотрение собрания проект закона "О внесении изменений в статью 6 закона Санкт-Петербурга "О размещении нестационарных торговых объектов". Документом предлагается установить для предприятий общественного питания Санкт-Петербурга, пострадавших из-за санитарных ограничений, введенных для борьбы с пандемией, новую меру государственной поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснил один из авторов документа, глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок, речь идет о предоставлении кафе и ресторанам возможности круглый год использовать террасы, на которых будут созданы все необходимые для комфорта людей условия. При этом размещать такие павильоны смогут только стационарные предприятия общепита и только на тех участках, которые определены в схеме размещения нестационарных торговых объектов.

Норму предлагается ввести в качестве эксперимента. Предполагается, что она будет действовать до 31 декабря 2023 года. Четырбок добавил, что формулировки законопроекта выверены и не приведут к появлению стихийных ларьков и киосков.

С 30 января кафе и рестораны Петербурга возобновили круглосуточный режим работы. Также смягчены ограничения по допуску зрителей на концерты, в кинотеатры, цирки и на спортивные мероприятия, разрешено принимать посетителей в океанариумах и аквапарках.