Правительство одобрило законопроект о совершенствовании исполнения бюджетов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект о совершенствовании исполнения бюджетов по доходам и источникам финансирования дефицита. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"Составление бюджета в части доходов станет проще и прозрачнее благодаря отказу от практики ежегодного пересмотра и утверждения главных администраторов доходов бюджета. Соответствующие поправки, разработанные Минфином России, одобрены на заседании правительства в пятницу, 12 февраля", - говорится в материалах.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, изменения гарантируют полноту и своевременность пополнения бюджетов разных уровней, а также стабильность функционирования бюджетной системы России в целом. "Полномочия главных администраторов доходов бюджета будут закреплены на постоянной основе. Это снизит издержки процесса составления проекта бюджета, повысит качество работы. Принятие законопроекта повысит прозрачность системы администрирования доходов и источников финансирования дефицита бюджета", - приводятся в материалах слова Силуанова.

Отмечается, что поправки предусматривают общий порядок возврата неналоговых платежей по аналогии с налоговыми и таможенными платежами, урегулирование механизма уточнения невостребованных платежей и ряда других вопросов администрирования доходов и поступлений по источникам финансирования.