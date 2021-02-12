Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Банк России на первом в 2021 году заседании в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены", - указывает ЦБ.

Кредитные и депозитные ставки в российских банках с момента последнего заседания совета директоров ЦБ, которое прошло 18 декабря, преимущественно не изменились. Кредитование продолжило расширяться, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Кредитные и депозитные ставки преимущественно оставались неизменными. Вместе с тем повышенные темпы роста цен и рост инфляционных ожиданий в последние месяцы означают, что в реальном выражении ценовые условия кредитования несколько смягчились. В отдельных сегментах банки продолжили смягчать и неценовые условия кредитования. На этом фоне продолжилось расширение кредитования", - отмечает Центробанк.