ЦБ повысил прогноз по инфляции в России на 2021 год до 3,7-4,2%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз по инфляции в России на 2021 год до 3,7-4,2%, указав на достижение ее максимумов в феврале-марте. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

"По прогнозу Банка России, в феврале-марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем", - указывает ЦБ.

Российская экономика в начале текущего года продолжила восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Оперативные индикаторы экономической активности свидетельствуют о продолжении восстановления экономики в начале 2021 года. Темпы восстановления будут поддержаны улучшением потребительских и деловых настроений на фоне частичного снятия ограничительных мер и вакцинации населения от коронавируса", - указано в сообщении регулятора.

Вместе с этим регулятор сохранил прогноз по динамике ВВП РФ в 2021 году и по-прежнему ожидает восстановительный рост на уровне 3-4%. В 2022-2023 годах ВВП страны, по прогнозу Банка России, вырастет на 2,5-3,5% и на 2,0-3,0% соответственно. При этом мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике в течение 2021 года.

ЦБ также сохранил прогноз по оттоку капитала из России в 2021 году на уровне $35 млрд, в 2022 году - на уровне $20 млрд. В 2023 году ЦБ ожидает оттока капитала из страны на уровне $15 млрд.