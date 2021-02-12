Рубль практически не отреагировал на решение ЦБ о сохранении ключевой ставки

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Рубль практически не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, следует из данных Мосбиржи.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Так, по данным на 13:31 мск, доллар находился на уровне 74,27 рубля, а евро - на отметке 89,91 рубля, тогда как до публикации решения ЦБ РФ к 13:29 мск рубль торговался по 74,2525 рубля за доллар и 89,89 рубля за евро.

К 14:05 мск доллар вырос до 74,3925 рубля (+1,07%), а евро - до 90,0125 рубля (+0,72%).

В пресс-релизе регулятора отмечается, что "в декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее".

"При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены. Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках", - добавили в Банке России.

В ЦБ также подчеркнули, что дезинфляционные риски перестали преобладать на горизонте 2021 года. Действие проинфляционных факторов может оказаться более продолжительным и выраженным в условиях более быстрого восстановления спроса, а также произошедшего ранее роста инфляционных ожиданий и сопутствующих вторичных эффектов.