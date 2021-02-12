"Сбер Управление Активами" показал лучшую в РФ доходность портфеля пенсионных накоплений

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Компания "Сбер Управление Активами" (дочерняя компания "Сбера") показала лучшую доходность портфеля средств пенсионных накоплений в 2020 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Сбера" со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.

"По итогам 2020 года доходность портфеля средств пенсионных накоплений под управлением АО "Сбер Управление Активами" составила 10,36% годовых, что, по данным Пенсионного фонда России, стало лучшим результатом среди частных управляющих компаний, а также позволило превзойти результаты государственной управляющей компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доходность портфеля компании за три года, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года, составила 9,32% годовых.

"Управляя самым большим на рынке инвестиционным портфелем пенсионных средств россиян, мы стали лидерами по доходности управления среди 16 управляющих компаний. Нам очень важно оправдывать доверие наших клиентов, которые выбрали "Сбер Управление Активами" в качестве управляющего накопительной составляющей их будущей пенсии. Ключевую роль в этом сыграли высокая квалификация и огромный опыт нашей команды, которая разработала и успешно реализовала инвестиционную стратегию в непростой для финансовых рынков ситуации", - приводит пресс-служба гендиректора "Сбер Управление Активами" Евгения Зайцева.

АО "Сбер Управление Активами" - дочерняя компания "Сбера", управляет активами через паевые инвестиционные фонды, оказывает услуги индивидуального доверительного управления.