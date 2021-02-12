Российские аграрии могут начать получать субсидии от пошлин на экспорт зерна в июле

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские аграрии смогут начать получать субсидии от пошлин на экспорт зерна в июле 2021 года. Об этом в ходе аграрной конференции "Где маржа 2021" заявила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

Согласно подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановлению, сельхозпроизводители РФ в рамках механизма зернового демпфера смогут компенсировать до 50% затрат на производство. Средства на субсидии производителям пшеницы, ржи, кукурузы, кормового ячменя поступят от экспортных пошлин на сельхозпродукцию.

"Мы уже планируем с июля начинать давать деньги все, которые мы получим за этот период от пошлин, сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий. Субсидия будет дана на 1 тонну произведенной зерновой культуры", - сказала Фастова.

Как сообщалось ранее, со 2 июня пошлины на зерно станут гибкими, их размер будет определяться исходя из цены зерновых на мировом рынке. Новая формула расчета также утверждена постановлением правительства. Пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Механизм регулирования экспорта зерна будет действовать также на ячмень и кукурузу, для этих культур порог пошлины будет установлен в размере $185 за тонну.