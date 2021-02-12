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Spiegel: строительство "Северного потока - 2" возобновят на следующей неделе

Ранее работы остановили из-за непогоды
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт

БЕРЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Работы по строительству газопровода "Северный поток - 2", прерванные из-за непогоды, будут возобновлены на следующей неделе. Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Издание напомнило, что на минувших выходных судно "Фортуна" завершило морские испытания и начало укладку "Северного потока - 2" в водах Дании. Однако оно проложило всего несколько сотен метров трубопровода и вынуждено было прекратить работы из-за шторма и холодного фронта.

"Непогода остановила "Северный поток - 2" лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум [Nord Stream 2] полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет", - пишет Der Spiegel. Цель - завершить строительство газопровода до конца текущего года, отметило издание.

Представители министерств ФРГ, ЕС и эксперты по трансатлантическим отношениям ведут диалог с США по Nord Stream 2, передает Der Spiegel.

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