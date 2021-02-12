Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2020 году достигла 147 млрд руб.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящиеся на акционеров, по итогам 2020 года составила 147 млрд рублей, следует из материалов компании.

В четвертом квартале 2020 года чистая прибыль компании достигла рекордных 324 млрд рублей на фоне положительного эффекта от сделок по проекту "Восток ойл" и неденежных факторов. Это обеспечило положительный финансовый результат по итогам года, отмечает компания. Выручка "Роснефти" в 2020 году упала на 33,6% по сравнению с 2019 годом, до 5,757 трлн рублей под влиянием падения мировых цен на нефть и сокращения объемов добычи и реализации нефти, связанного с ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+, а также со снижением спроса на мировом рынке из-за пандемии COVID-19. В октябре - декабре выручка "Роснефти" составила 1,521 трлн рублей, что выше уровня предыдущего квартала из-за увеличения объемов экспорта нефти и положительной динамики цен на нефть.

Чистая прибыль компании по итогам 2020 года снизилась на 79,1% относительно уровня 2019 года.

Показатель EBITDA "Роснефти" в 2020 году упал на 42,6% в сравнении с 2019 годом, до 1,209 трлн рублей на фоне увеличения налоговой нагрузки. "Снижение показателя EBITDA в годовом выражении, помимо снижения выручки, вызвано увеличением налоговой нагрузки, в основном отрицательным влиянием "демпфера" в составе обратного акциза, что было частично скомпенсировано снижением общехозяйственных и административных расходов на 9,3%", - отмечает "Роснефть".

В четвертом квартале EBITDA "Роснефти" составила 364 млрд рублей против 366 млрд рублей в третьем квартале 2020 года. "Незначительное снижение EBITDA по сравнению с третьим кварталом 2020 года обусловлено сезонным увеличением производственных затрат, но это было скомпенсировано положительным эффектом лага по экспортной пошлине", - поясняется в сообщении компании.

Капитальные затраты "Роснефти" в 2020 году снизились на 8,1% в сравнении с 2019 годом, до 785 млрд рублей. Оптимизация капитальных затрат соответствует ранее озвученным планам и обусловлена пересмотром инвестиционной программы компании в рамках доведенных уполномоченным государственным органом директив по сокращению добычи нефти, сообщает "Роснефть". В октябре - декабре капитальные затраты "Роснефти" составили 216 млрд рублей (рост на 6,9% к предыдущему кварталу).

Свободный денежный поток нефтекомпании по итогам года составил 425 млрд рублей. Сумма финансового долга в прошлом году снизилась на $9,7. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении на конец отчетного периода составило 2,3.

Влияние смягчения сделки ОПЕК+ на добычу углеводородов

"Роснефть" в четвертом квартале 2020 года увеличила добычу жидких углеводородов на 1,9% в квартальном выражении, до 49,46 млн тонн с учетом смягчения ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК +.

По итогам 2020 года добыча жидких углеводородов упала на 11,4% в сравнении с 2019 годом, составив 204,5 млн т.

Добыча газа в четвертом квартале выросла на 7,5% в сравнении с третьим кварталом прошлого года, до 16,08 млрд куб. м. За весь год добыча газа упала на 6,2%, до 62,83 млрд куб. м. Добыча углеводородов в четвертом квартале составила 62,7 млн т нефтяного эквивалента (рост на 3,1% в квартальном выражении). В 2020 году добыча углеводородов снизилась на 10,4%, до 256,2 млн т нефтяного эквивалента.

Объем переработки нефти в 2020 году снизился на 5,7%, до 104 млн т, в четвертом квартале - вырос на 1,3% в квартальном выражении, составив 25,8 млн т. Переработка нефти в последнем квартале прошлого года увеличилась на российских НПЗ (на 2,4% в квартальном выражении, до 23,1 млн т), но снижалась на заводах в Германии (на 6,5% в квартальном выражении, до 2,8 млн т) из-за повторного локдауна в стране.

Объем переработки нефти на российских НПЗ "Роснефти" в 2020 году упал на 7,1% в сравнении с 2019 года, до 93 млн т. На заводах в Германии за год было переработано 11 млн т нефти, что на 9,6% выше показателя 2019 года. "Рост главным образом связан с сокращением переработки на НПЗ PCK Raffinerie GmbH в 2019 году по причине наличия хлорорганических соединений в нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", а также с проведением остановочного ремонта на НПЗ PCK Raffinerie GmbH в 2019 году", - поясняет нефтекомпания.