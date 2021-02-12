"Восток Ойл" может начать добычу углеводородов уже в 2024 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Добыча углеводородов на проекте "Восток Ойл" может начаться в 2024 году и уже может быть доведена до 100 млн тонн в год в начале следующего десятиления. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, которого цитирует пресс-служба.

"Восток Ойл", без сомнения, является крупнейшим в мире новым проектом по добыче углеводородов. В ближайшие годы будет создана необходимая инфраструктура для организации добычи и поставок в 2024 году. Объем годовой добычи проекта составит до 100 млн тонн уже в начале следующего десятилетия", - сказал он.

"Роснефть" в декабре 2020 года закрыла сделку по продаже 10% своего масштабного проекта "Восток Ойл" швейцарскому трейдеру Trafigura и в отчете за 2020 год раскрыла стоимость сделки.

"В декабре компания заключила сделку по продаже 10-процентной доли в ООО "Восток Ойл" за €7 млрд", - говорится в документе.

Также "Роснефть" в декабре продала 49% в дочернем обществе ООО "КрасГеоНац" норвежской Equinor. Вознаграждение российской компании в этой сделке составило €434 млн.