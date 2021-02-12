НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Нефтяная компания "Лукойл" прогнозирует объем инвестиций в добычу нефти на уровне $7 млрд, сообщил журналистам первый вице-президент "Лукойла" Азат Шамсуаров в кулуарах межотраслевого мероприятия "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли".

"В целом по компании в сегменте upstream - порядка $7 млрд", - сказал он.

Вице-президент "Лукойла" добавил, что инвестиции в нефтедобычу в 2022 году ожидаются на том же уровне, однако это будет зависеть от решений в рамках ОПЕК+.

"Лукойл" представит стратегию развития компании до 2032 года в конце 2021 года, сообщил Шамсуаров. Добыча сверхвязкой нефти нерентабельна даже при цене $60 за баррель после отмены льгот, добавил вице-президент "Лукойла".