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Глава ЦБ не ожидает скачка цен из-за отмены соглашений по стабилизации цен масла и сахара

Банк России не видит необходимости в продлении мер по стабилизации цен на продовольствие, отметила Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Отмена соглашений по стабилизации цен на масло и сахар не повлечет скачка цен, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

По ее словам, Банк России не видит необходимости в продлении мер по стабилизации цен на продовольствие и считает свободное рыночное ценообразование основным вариантом развития ситуации. 

"Соглашения [по стабилизации цен] на сахар и подсолнечное масло привели к тому, что цены на эти продукты снизились. Мы этот эффект видели. Как краткосрочная мера по стабилизации цен - эти соглашения сработали, но, на наш взгляд, если такие меры могут иметь позитивный эффект, то только в краткосрочном плане. Мы считаем, что их не надо продлять. Если нужно стабилизировать или снизить волатильность цен, то нужно применять рыночные механизмы", - сказала Набиуллина.

Регулятор не считает целесообразным распространение соглашений по ограничению цен на другие продукты питания, добавила она. "Мы не считаем целесообразным распространение такого рода соглашений на другие товары. В настоящий момент для этого нет оснований. В принципе свободное рыночное ценообразование - это основной вариант развития ситуации", - сказала Набиуллина. 

По ее словам, если долго применять административные меры, то может снизиться производство и предложение таких продуктов.  

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