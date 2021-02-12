ЦБ начнет публиковать траекторию ключевой ставки в апреле

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в апреле после опорного заседания совета директоров регулятора. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы собираемся начать публиковать траекторию ставки в апреле по итогам следующего опорного заседания, и, действительно, этот прогноз будет включать видение совета директоров по прогнозной траектории ключевой ставки", - сказала она.

Набиуллина добавила, что траектория будет отражать весь спектр модельных расчетов и сценарных условий, которые принимались во внимание при обсуждении на совете директоров.