ЦБ РФ изучает ситуацию с Reddit для анализа изменений в регулировании фондового рынка

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Банк России будет изучать ситуацию, связанную со спекуляциями на рынке США инвесторов с форума Reddit, для анализа возможных изменений в регулировании фондового рынка. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Мы, конечно, увидели, какую силу могут продемонстрировать розничные инвесторы, которые объединяются общей идеей и могут быстро самоорганизовываться с помощью социальных сетей. <…> Мы будем эту ситуацию изучать, мы ее изучаем для того, чтобы посмотреть, нужны ли какие-то изменения в нашем регулировании", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что ограничения для неквалифицированных инвесторов важны, так как вхождение в ряд инструментов может приводить к убыткам.