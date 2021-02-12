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ЦБ РФ изучает ситуацию с Reddit для анализа изменений в регулировании фондового рынка

Глава Банка России Эльвира Набиуллина также отметила, что ограничения для неквалифицированных инвесторов важны, так как вхождение в некоторые инструменты может приводить к убыткам

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Банк России будет изучать ситуацию, связанную со спекуляциями на рынке США инвесторов с форума Reddit, для анализа возможных изменений в регулировании фондового рынка. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

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"Мы, конечно, увидели, какую силу могут продемонстрировать розничные инвесторы, которые объединяются общей идеей и могут быстро самоорганизовываться с помощью социальных сетей. <…> Мы будем эту ситуацию изучать, мы ее изучаем для того, чтобы посмотреть, нужны ли какие-то изменения в нашем регулировании", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что ограничения для неквалифицированных инвесторов важны, так как вхождение в ряд инструментов может приводить к убыткам.

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РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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